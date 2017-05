Vrhničani ne zaupajo ugotovitvam o okoljskih vplivih požara v Kemisu

Vrhnika, 26. maja - Občani Vrhnike ostajajo nezaupljivi do ugotovitev stroke o okoljskih vplivih nedavnega požara v podjetju Kemis. Temu je pritrdilo tudi današnje srečanje občanov s predstavniki pristojnih služb, ki so jim predstavili rezultate vzorčenja hrane in krme. Iz občinstva je bilo slišati glasne očitke, da se država in stroka norčujeta iz občanov.