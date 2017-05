Zaradi požara v Kemisu se obeta izredna seja DZ

Ljubljana, 26. maja - Poslanci SDS, skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS) so podpisali zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi s požarom v Kemisu. Menijo namreč, da so se pristojni na požar odzvali prepozno in neustrezno, javnost pa je bila pomanjkljivo obveščena.