Pahor sprejel prostovoljce v intervenciji požara v Kemisu

Ljubljana, 26. maja - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel gasilce, reševalce in druge prostovoljce, ki so pomagali pri gašenju požara v vrhniškem Kemisu. Ob tem se jim je v imenu države zahvalil za njihovo požrtvovalnost, pogum, veliko srce in profesionalnost, ki so jih pokazali v intervenciji, ter poudaril, da se moramo iz nesreče vsi česa naučiti.