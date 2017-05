Na srečanju EU s Trumpom v ospredju trgovina in podnebni sporazum

Bruselj, 24. maja - Ameriški predsednik Donald Trump lahko v četrtek od EU pričakuje štiri sporočila: o pomenu trdnih čezatlantskih vezi, trgovinskih odnosov in svetovne ureditve, ki bo temeljila na spoštovanju skupnih pravil, ter o priložnostih pariškega podnebnega dogovora. Srečanje bo kratko, a pomembno, saj bo to prvi osebni stik voditeljev EU in Trumpa.