Trumpov prvi vrh Nata in obisk pri EU priložnost za nov začetek

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 23. maja - Novi ameriški predsednik Donald Trump bo konec tedna v sklopu prve turneje v tujini v četrtek prvič v Bruslju, kjer se bo udeležil vrha zveze Nato in srečal z voditelji institucij EU. Potem ko je Bruselj opisal kot "peklensko luknjo", Nato pa kot "zastarelo" organizacijo, bo to priložnost za zgladitev odnosov in nov začetek.