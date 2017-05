Cerarja koprska deklaracija glede drugega tira presenetila

Ljubljana, 24. maja - Premierja Mira Cerarja je sprejetje deklaracije koprskega občinskega sveta, v kateri ta nasprotuje zakonu o drugem tiru in podpira zahtevo za razpis referenduma, presenetila. Premier meni, da so pripravili "optimalen" načrt za gradnjo drugega tira, ki je pomemben za Luko Koper, lokalno okolje in celotno državo, zato nasprotovanja ne razume.