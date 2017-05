Koprski občinski svet sprejel deklaracijo o podpori referendumu o drugem tiru

Koper, 22. maja - Koprski občinski svetniki so danes na izredni seji soglasno sprejeli deklaracijo, v kateri izražajo nasprotovanje uveljavitvi zakona o drugem tiru in podpirajo zahtevo za razpis referenduma o omenjenem zakonu. Župan Boris Popovič je znova izpostavil škodljivost vladnega načrta za realizacijo projekta. Svetniki iz vrst SMC so sejo obstruirali.