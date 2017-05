Zbor za republiko vlado pozval k zaščiti Plečnikovega stadiona in tržnice

Ljubljana, 24. maja - Zbor za republiko poziva vlado, da s pravnimi akti pred uničenjem zaščiti Plečnikov stadion in odprto tržnico pri Plečnikovih arkadah. Kot so zapisali, je v letošnjem Plečnikovem letu, ko Slovenija in Češka skupaj pripravljata dokumentacijo za vpis del Jožeta Plečnika na Unescov seznam, čas, da se omenjena primera dokončno pravno uredi.