Arso izdal soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka

Ljubljana, 21. aprila - Agencija RS za okolje (Arso) je v ponovnem postopku danes izdala okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka, so zapisali na spletni strani agencije. Soglasje so izdali, potem ko je upravno sodišče aprila lani odpravilo odločbo, s katero so soglasje zavrnili zaradi prekomernega obremenjevanja s hrupom v času gradnje.