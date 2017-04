Plečnikov stadion: Različni interesi prenovo odmikajo v neznano

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 25. aprila - Plečnikovemu stadionu za Bežigradom zvezde že od začetka niso bile posebej naklonjene; gradnja je bila dolga in trnova, prekinila jo je vojna. Po letih uspešnega delovanja po vojni ga je načel čas, njegovo mesto glavnega mestnega stadiona so prevzele Stožice, poskusi začetkov obnove pa so doslej zaradi vedno novih pritožb propadli.