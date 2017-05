Dnevnik: Napad, ki se ne bi smel zgoditi? (24. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Teroristični napad v Manchestru je toliko bolj pretresel Britance in svet, ker so bili žrtve tega napada predvsem zelo mladi oboževalci priljubljene ameriške pevke Ariane Grande. Najmlajša smrtna žrtev je imela komaj osem let. Med ranjenci je dvanajst otrok, mlajših od šestnajst let, v Dnevniku piše Brane Kastelic.