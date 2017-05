Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je ljubljansko višje sodišče po neuradnih informacijah potrdilo obsodilno sodbo za nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja. Hina je pisala tudi o slovenskem premierju Miru Cerarju in predsedniku estonske vlade Jüriju Ratasu, ki sta se danes zavzela za enotno in močno EU.