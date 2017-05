Večer: Manchester (24. 5.)

Maribor, 23. maja - Odgovornost za napad v Manchestru, v katerem je umrlo 22 ljudi, je prevzela Islamska država. Kot so analitiki že opozarjali: bolj ko ji bo šlo na bojiščih v Iraku in Siriji slabo, bolj bodo ona sama ali pa njeni simpatizerji spodbujali in pripravljali teroristične napade v državah, ki jih vidijo kot sovražnice, v Večeru piše Boris Jaušovec.