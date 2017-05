Svet Slovenske filharmonije za predsednico imenoval Marjetico Mahne

Ljubljana, 22. maja - Člani sveta javnega zavoda Slovenska filharmonija, ki jih je konec aprila imenovala vlada, so se danes sestali na konstitutivni seji. Na njej so izvolili vodstvo sveta: predsednico Marjetico Mahne in podpredsednika Borisa Renerja. Določili so še datum za drugo in tretjo sejo, ki bosta prihodnji teden, je za STA povedala članica sveta Marina Kopše.