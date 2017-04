V svetu SF bosta zaposlene predstavljali Marina Kopše in Katarina Lenarčič

Ljubljana, 18. aprila - Zaposleni v Slovenski filharmoniji (SF) so na današnjih ponovljenih volitvah za svoji predstavnici v svetu javnega zavoda izglasovali Marino Kopše in Katarino Lenarčič. Volitev se je udeležilo 135 od 148 volilnih upravičencev. Za mesti v svetu zavoda sta kandidirala še tolkalec Franci Krevh in flavtist Matej Grahek.