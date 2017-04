Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Slovenska filharmonija

Ljubljana, 26. aprila - Vlada je danes imenovala člane sveta javnega zavoda Slovenska filharmonija (SF). V svet zavoda je za mandatno dobo petih let od ustanovitvene seje imenovala Borisa Renerja, Mojco Menart, Marjetico Mahne in Igorja Teršarja. Zaposleni v SF pa so prejšnji teden v svet zavoda izvolili Martino Kopše in Katarino Lenarčič.