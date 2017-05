Nacionalni svet za integriteto v znanosti bo umeščen v nastajajočo visokošolsko zakonodajo

Ljubljana, 16. maja - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so danes na posvetu o integriteti v znanosti predstavili izhodišča za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti. Udeležence je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Dejala je, da bodo izhodišča umestili v novo visokošolsko in razvojno zakonodajo.