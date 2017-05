EU namenja sredstva za vzpostavitev informacijsko-komunikacijske infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 16. maja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 25 milijonov evrov sredstev za program nadaljnje vzpostavitve informacijsko-komunikacijske infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 80 odstotkov oziroma 20 milijonov evrov, so sporočili iz službe.