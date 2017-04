Makovec Brenčičeva kot znanstvenica podpira shod, kot ministrica se zavzema za več denarja

Ljubljana, 19. aprila - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič kot znanstvenica podpira današnji shod za znanost, kot ministrica pa si vse od nastopa mandata skupaj z ekipo prizadeva za več denarja, učinkovitejšo porabo in povečevanje konkurenčnosti znanja v mednarodnem okolju, so sporočili z ministrstva.