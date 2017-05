V Krškem uradno odprli posavski večgeneracijski center

Krško, 16. maja - V središču Krškega so v prostorih na Cesti krških žrtev danes uradno odprli sedež Večgeneracijskega centra Posavje, ki skupaj z enotama v Brežicah in Sevnici dejavnosti za izboljšanje socialnega vključevanja in položaja različnih ciljnih ter ranljivih skupin izvaja v šestih občinah Posavja. Nosilka projekta je Ljudska univerza Krško.