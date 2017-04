Večgeneracijski center Zasavja prinaša številne vsebine in nove zaposlitve

Zagorje ob Savi, 18. aprila - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je danes v Zagorju ob Savi tudi uradno odprla večgeneracijski center Zasavja. Ta bo ob podpori državnih in evropskih ter tudi sredstev občin pet let deloval pod okriljem Zasavske ljudske univerze. Poleg številnih vsebin center prinaša tudi 3,5 zaposlitve.