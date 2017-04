Velenjski večgeneracijski center nastal v sodelovanju z 11 občinami

Velenje, 25. aprila - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je danes v Velenju tudi uradno odprla večgeneracijski center Planet generacij. Projekt je nastal v sodelovanju z 11 občinami in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju upravnih enot Velenje, Žalec in Mozirje.