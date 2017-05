Število študentov v Sloveniji padlo pod 80.000, a še vedno študira skoraj polovica mladih

Ljubljana, 11. maja - V Sloveniji se število vseh študentov višješolskega in visokošolskega izobraževanja vsako študijsko leto znižuje. V študijskem letu 2016/17 se jih je vpisalo 79.547 ali približno 1000 manj kot leto pred tem in 36.000 manj kot pred desetimi leti. Še vedno pa študira skoraj polovica mladih, so sporočili s Statističnega urada RS (Surs).