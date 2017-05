Na jubilejni Škisovi tržnici skoraj 60 študentskih klubov

Ljubljana, 11. maja - Na jubilejni že 20. Škisovi tržnici so predstavniki skoraj 60 študentskih klubov, tujih držav in organizacije za mednarodno mobilnost predstavili svoje delovanje in značilnosti svojega kraja. Mlade je na otvoritvi kulturno-zabavne prireditve nagovoril tudi predsednik Borut Pahor, ki je mlade pozval, naj za en dan odložijo knjige.