Nagradili bodo najboljše z natečaja Evropa v šoli

Ljubljana, 11. maja - Najboljšim ustvarjalcem likovnih, literarnih, fotografskih in video del z natečaja Evropa v šoli za šolsko leto 2016/2017 bodo danes podelili priznanja in nagrade. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so z natečajem otrokom dali možnost, da na ustvarjalen način podajo svojo vizijo sveta in odraslim sporočijo, kako ga še izboljšati.