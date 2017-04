Rdeči križ peljal na morje 232 otrok iz socialno ogroženih okolij

Debeli rtič, 28. aprila - Rdeči križ Slovenije skupaj z območnimi združenji je s pomočjo sredstev Fiha, lanske akcije Peljimo jih na morje in dobrodelnega koncerta tudi letos omogočil 232 otrokom iz socialno ogroženih okolij v Sloveniji preživljanje počitnic na Debelem rtiču. Na pot so se podali v četrtek, zagotavljajo pa, da bo vse do 2. maja "luštno v vsakem vremenu".