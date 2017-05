ZN: Vojna v Južnem Sudanu razselila že več kot milijon otrok

Nairobi, 8. maja - Državljanska vojna v Južnem Sudanu je prisilila več kot milijon otrok, da so zapustili svoje domove. Otroci predstavljajo 62 odstotkov od 1,8 milijona južnosudanskih beguncev, ki so si zatočišče poiskali v sosednjih Etiopiji, Keniji in Ugandi, sta danes objavila Sklad ZN za otroke (Unicef) in Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR).