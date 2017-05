Omar Naber: Slovenija se ne more kosati z državami, ki v promocijo vlagajo enormne vsote

Kijev, 10. maja - Slovenski predstavnik na letošnji Evroviziji Omar Naber, ki se v torek s skladbo On My Way ni uvrstil v veliki finale, je po nastopu novinarjem povedal, da ni razočaran. "Nihče mi ne more očitati nastopa, ostalo je izven mojega dometa," je dejal in, kot že večkrat, poudaril, da glasba na Evroviziji ne igra glavne vloge, večji vpliv ima promocija.