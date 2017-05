Omar Naber se s skladbo On My Way ni uvrstil v evrovizijski finale

Kijev, 9. maja - Slovenski predstavnik na letošnjem 62. tekmovanju za pesem Evrovizije Omar Naber se s skladbo On My Way ni uvrstil v sobotni veliki finale. Bodo pa na njem ponovno nastopili predstavniki Moldavije, Azerbajdžana, Grčije, Švedske, Portugalske, Poljske, Armenije, Avstralije, Cipra in Belgije.