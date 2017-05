Na Evroviziji v Kijevu bo v ospredju raznolikost, tako ali drugače

pripravila Maja Čehovin Korsika

Kijev, 7. maja - V Mednarodnem razstavnem centru v Kijevu potekajo še zadnje priprave na začetek 62. tekmovanja za pesem Evrovizije. Slovenijo bo že v torkovem prvem polfinalu kot predzadnji zastopal Omar Naber s skladbo On My Way. Na tekmovanju, ki bo slavilo raznolikost, se bo po izpadu Rusije pomerilo 42 držav, veliki zmagovalec pa bo znan v soboto, 13. maja.