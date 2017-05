Na okrogli mizi pozivi k prilagoditvi zdravstvenega sistema sodobnim trendom

Portorož, 10. maja - Sodobni trendi narekujejo nove poslovne modele v zdravstvu, ki so lahko še bolj vključujoči in učinkoviti kot slovenski sistem javnega zdravstva, je bilo slišati na okrogli mizi v sklopu Finančne konference v Portorožu. Predstavniki zasebnega zdravstva in zdravstvene zavarovalnice so tako pričakovano izrazili nasprotovanje zdravstveni reformi.