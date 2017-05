V Portorožu se začenja Finančna konferenca

Portorož, 9. maja - V Portorožu se začenja 34. Finančna konferenca, na kateri bodo danes in v sredo med drugim govorili o finančnih izzivih sveta, Evrope in Slovenije. Glavni govornik bo češki ekonomist in pisatelj Tomaš Sedlaček, med gosti pa bo tudi direktor generalnega direktorata Evropske komisije za gospodarske in denarne zadeve Istvan P. Szekely.