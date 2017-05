Omar Naber na Evroviziji na vse ali nič

Kijev, 9. maja - V Kijevu je vse nared za prvi polfinale 62. Evrovizije, na katerem bo Slovenijo kot 17. predstavljal Omar Naber s pesmijo On My Way. Po drugi petkovi vaji je Naber povedal, da bo svojo skladbo skušal na najlepši način predstaviti svetu. V veliki sobotni finale se bo uspelo uvrstiti zgolj desetim od današnjih 18 nastopajočih.