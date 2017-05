Vlada nadaljuje dvodnevni obisk savinjske regije

Celje, 10. maja - Vladna ekipa bo z današnjim jutranjim delovnim posvetom v Rogaški Slatini nadaljevala dvodnevni regijski obisk savinjske statistične regije. Pozneje bodo premier Miro Cerar in njegovi ministri nadaljevali z obiski lokalnih in regijskih ustanov, s predstavniki regije bodo govorili o razvoju gospodarstva in infrastrukture ter razvojnih projektih.