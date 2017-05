Vlada začenja dvodnevni obisk savinjske regije

Celje, 9. maja - Vladna ekipa bo naslednja dva dni večinoma na območju savinjske regije. Premier Miro Cerar bo obisk začel v celjskem judo klubu, kjer rastejo vrhunski športniki in celo olimpijski junaki. Predstavniki lokalnih skupnosti in regijskih ustanov bodo z vladnimi predstavniki govorili o razvoju gospodarstva in infrastrukture ter o razvojnih projektih.