Vlada bo v torek in sredo na obisku savinjske regije

piše Gregor Mlakar

Maribor, 6. maja - Vladna ekipa pod vodstvom premierja Mira Cerarja bo v torek in sredo v okviru rednih regijskih obiskov gostovala v savinjski regiji. Predstavniki lokalnih skupnosti in regijskih ustanov bodo z vladnimi predstavniki spregovorili predvsem o razvoju gospodarstva in infrastrukture, pa tudi o usodi prioritetnih razvojnih projektov.