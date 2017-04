Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o obisku slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca pri Svetem sedežu, kjer se je pogovarjal tudi o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško. Pisale so tudi, da bo slovenska vlada Boža Cerarja predčasno odpoklicala s položaja veleposlanika v Washingtonu, in napovedanem srečanju glede nadzora na meji s sosednjo državo.