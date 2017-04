Maribor, 28. aprila - Karikature so ogledalo družbe, v kateri živimo. Lahko so šaljive, dobrohotne, zlobne, predvsem pa so po navadi kritične. In serija karikatur o prvih stotih dneh Donalda Trumpa na čelu ZDA ima skupni imenovalec: vse so slej ko prej zaskrbljene, v Večeru piše Vojislav Bercko.