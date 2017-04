Delo: Delo v 21. stoletju (28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Za začetek: kratek statistični pogled na slovenski trg dela kaže kar obetavne letošnje trende. Slovenija je že pred časom ujela zunanjo konjunkturo, v podjetjih in javnem sektorju spet bolj zaposlujejo, brezposelnih je vse manj, tudi kratkoročne napovedi za gospodarsko rast in zaposlovanje so zdaj kar dobre, v Delu piše Miha Jenko.