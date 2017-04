V Ljubljani na okrogli mizi o prihodnosti EU po brexitu

Ljubljana, 25. aprila - Na današnji okrogli mizi v Ljubljani o prihodnosti Evropske unije po izstopu Velike Britanije iz povezave so sogovorniki izpostavili vprašanja suverenosti, vpliva brexita na Otok in unijo ter njune odnose. Opozorili so tudi na prihodnji položaj državljanov EU v Veliki Britaniji in Britancev v drugih državah povezave.