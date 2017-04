Nagrada bert posthumno za igralko Ivo Zupančič

Ljubljana, 21. aprila - Društvo slovenskih režiserjev (DSR) bo 4. maja nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre posthumno namenilo minuli petek preminuli vrhunski ustvarjalki Ivi Zupančič. "Sledi, ki jih je s svojo igro pustila v slovenskem kulturnem prostoru, so globoke in nepozabne," piše v utemeljitvi nagrade.