Iva Zupančič - oblikovalka karakternih vlog

Ljubljana, 14. aprila - Gledališka in filmska igralka Iva Zupančič, ki se je poslovila v starosti 86 let, je v štirih desetletjih odigrala več kot 140 pogosto naslovnih karakternih vlog iz slovenske in svetovne dramatike, klasike in moderne. Veljala je predvsem za oblikovalko karakternih oseb, do katerih je prišla kmalu po prvih naivkah in prisrčnih dekletih.