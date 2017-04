Umrla je igralka Iva Zupančič

Ljubljana, 14. aprila - V starosti 86 let je danes umrla priznana gledališka in filmska igralka Iva Zupančič, je STA izvedela iz igralkinega prijateljskega kroga. V svoji karieri je nanizala več kot 140 vlog iz slovenske in svetovne dramatike, klasike in moderne. Za svoje delo je prejela več nagrad, leta 1997 tudi Borštnikov prstan za življenjsko delo.