Tajani v Londonu: Pravice državljanov morajo biti v ospredju brexita

London, 20. aprila - V postopku izstopa Velike Britanije iz EU morajo biti v ospredju pravice državljanov EU na Otoku in pravice Britancev, ki živijo v uniji, sta po današnjem srečanju v Londonu sporočila predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in britanska premierka Theresa May, poroča nemška tiskovna agencija dpa.