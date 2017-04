Pri Cankarjevi založbi prevod Lutrove biografije s slovenskim predgovorom

Ljubljana, 20. aprila - Pri Cankarjevi založbi so izdali in danes predstavili biografijo Martina Lutra izpod peresa velikega nemškega poznavalca reformatorjevega življenja in dela Volkerja Leppina. Posebnost slovenske izdaje je po besedah urednika Tineta Logarja predgovor, ki ga je zapisal častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša.