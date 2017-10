V Metliki razstava ob 400-letnici zagovora tamkajšnjih zadnjih protestantov

Metlika, 19. oktobra - V Belokranjskem muzeju v Metliki bodo drevi ob 18. uri odprli zgodovinsko razstavo Protestantizem v Metliki 1559-1617, ki so jo pripravili ob 400-letnici zagovora tamkajšnjih zadnjih petih protestantov in 500-letnici protestantizma. Avtor razstave, ki bo na ogled do 2. maja prihodnje leto, in spremljajoče publikacije je zgodovinar Janez Weiss.