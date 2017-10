Na SAZU simpozij Protestantska etika: naslednjih 500 let

Ljubljana, 17. oktobra - Na SAZU bo danes potekal simpozij Protestantska etika: naslednjih 500 let. Razpravljavci bodo spregovorili o odločilnih spremembah, ki so med začetkom 16. in koncem 18. stoletja prispevale k preoblikovanju družbene pogodbe, premenah v jeziku in družbi ter teoloških in cerkvenih vprašanjih. Sledil bo pogovor o pomenu protestantske etike danes.