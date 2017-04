Slovenski raziskovalci: Nevlaganje v razvoj pomeni manjše blagostanje prebivalstva

Ljubljana, 19. aprila - Slovenska znanstvena skupnost poziva izvršno in zakonodajno oblast, naj povečata obseg in izboljšata način financiranja raziskovalne dejavnosti. Med drugim so na današnji novinarski konferenci izpostavili netransparentnost razdeljevanja sredstev in opozorili, da nevlaganje v razvoj posledično prinaša manjše blagostanje prebivalstva.