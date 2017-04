Slovenski raziskovalci se bodo danes zbrali za znanost

Ljubljana, 19. aprila - Slovenski raziskovalci bodo z današnjim shodom za znanost opozorili na težave raziskovalnega dela v slovenskih raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah. Zbrali se bodo pred Moderno galerijo v Ljubljani, nato pa pot nadaljevali na Trg republike, kjer bodo poslancem pustili darila s posvetili, in do Novega trga, kjer bo tudi novinarska konferenca.