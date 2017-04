Financiranje znanosti od leta 2009

Ljubljana, 19. aprila - Raziskave so večinoma odvisne od javnega financiranja, ki je od leta 2011 do 2015 precej upadlo. Leta 2011 je iz državnega proračuna za raziskave in razvoj šlo 0,76 odstotka BDP oz. 187,1 milijona evrov. Leta 2015 pa je financiranje znanosti padlo na 0,44 odstotka BDP oz. na 153,8 milijona evrov, nato so sredstva prvič začela postopno naraščati.